Саакашвили стал кандидатом на пост премьера Грузии

Кандидатом на пост премьер-министра Грузии от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединения "Сила в единстве" будет экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщил председатель ЕНД Григол Вашадзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Эхо Кавказа.



"Михаил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Практика политического изгнания должна быть искоренена раз и навсегда. Михаил Саакашвили должен вернуться в страну", – заявил Вашадзе.



Кроме того Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook о том, что сегодня, 7 сентября, озвучит план по возвращению в Грузию.



Комментируя планы Саакашвили, лидер партии "Европейская Грузия", депутат парламента Гига Бокерия заявил:



"Саакашвили хочет вернуть прошлое, Иванишвили – сохранить существующую ситуацию, а мы хотим перемен".



Напомним, Михаил Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как полностью завершил свой второй президентский срок. В 2012 года возглавляемая им партия "Единое национальное движение" проиграла выборы в парламент, уступив власть партии "Грузинская мечта", лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили.



После отъезда Саакашвили его обвинили в совершении нескольких преступлений, которые связаны с "превышением служебных полномочий", в том числе объявлением амнистии.



В 2015 году Саакашвили стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. Из-за получения украинского гражданства третьего президента Грузии на родине лишили грузинского гражданства. Однако затем отношения между Саакашвили и Порошенко испортились: губернатор Одессы обвинил пятого президента в коррупции, ушел в отставку и создал оппозиционную партию. Порошенко в 2017 году лишил Саакашвили гражданства и выслал из страны. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года.



7 мая Зеленский официально назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины. Назначение вызвало резкую реакцию первых лиц Грузии и официального Тбилиси. Посол Грузии в Украине был отозван для консультаций. Впоследствии в Тбилиси неоднократно заявляли, что заявления Саакашвили, связанные с политическим процессами в Грузии, являются нарушением законодательства и наносят значительный ущерб отношениям Грузии и Украины.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября по смешанной системе. 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе (с однопроцентным избирательным барьером), а 30 – по мажоритарной.