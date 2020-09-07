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Саакашвили стал кандидатом на пост премьера Грузии

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Саакашвили стал кандидатом на пост премьера Грузии
Фото ©РИА Новости
Кандидатом на пост премьер-министра Грузии от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединения "Сила в единстве" будет экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщил председатель ЕНД Григол Вашадзе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Михаил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Практика политического изгнания должна быть искоренена раз и навсегда. Михаил Саакашвили должен вернуться в страну", – заявил Вашадзе.

Кроме того Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook о том, что сегодня, 7 сентября, озвучит план по возвращению в Грузию.

Комментируя планы Саакашвили, лидер партии "Европейская Грузия", депутат парламента Гига Бокерия заявил:

"Саакашвили хочет вернуть прошлое, Иванишвили – сохранить существующую ситуацию, а мы хотим перемен".

Напомним, Михаил Саакашвили в 2013 году покинул Грузию после того, как полностью завершил свой второй президентский срок. В 2012 года возглавляемая им партия "Единое национальное движение" проиграла выборы в парламент, уступив власть партии "Грузинская мечта", лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили.

После отъезда Саакашвили его обвинили в совершении нескольких преступлений, которые связаны с "превышением служебных полномочий", в том числе объявлением амнистии.

В 2015 году Саакашвили стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. Из-за получения украинского гражданства третьего президента Грузии на родине лишили грузинского гражданства. Однако затем отношения между Саакашвили и Порошенко испортились: губернатор Одессы обвинил пятого президента в коррупции, ушел в отставку и создал оппозиционную партию. Порошенко в 2017 году лишил Саакашвили гражданства и выслал из страны. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года.

7 мая Зеленский официально назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины. Назначение вызвало резкую реакцию первых лиц Грузии и официального Тбилиси. Посол Грузии в Украине был отозван для консультаций. Впоследствии в Тбилиси неоднократно заявляли, что заявления Саакашвили, связанные с политическим процессами в Грузии, являются нарушением законодательства и наносят значительный ущерб отношениям Грузии и Украины.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября по смешанной системе. 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе (с однопроцентным избирательным барьером), а 30 – по мажоритарной.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 16:47
Правильно будет Михеил Саакашвили,человек достойный реформатор,Грузия в его отсутствии потеряла половину того,что он создал. Дай бог ему победить невзирая на то,что в друзьях у него Димитро Гардон руссофоб и симит до мозга костей,жалко,что и такие симиты бывают,а Мише удачи!
PS. Отмечу Гардон журналист от бога и я на него подписан много лет.
 
 

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