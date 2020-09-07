Участковым дадут авто, видеорегистраторы и планшеты

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава МВД рассказал об изменениях в работе участковых инспекторов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Президент был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по принципу "полиция в шаговой доступности". Министр отметил, что по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальными средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во всех регионах республики. В этих целях будет законодательно закреплен статус участковых инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистраторами, электронными планшетами.



Кроме того, на встрече обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83 процента работы министерства уже переведено в электронный формат. По итогам года планируется довести этот показатель до 91 процента.