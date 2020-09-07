Навального вывели из комы

Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте немецкой клиники «Шарите».
«Пациента вывели из искусственной комы и отлучают от аппарата искуственной вентиляции. Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм», — говорится в заявлении.
Медики сообщили, что находятся в тесном контакте с женой Навального Юлией. После разговора с ней администрация клиники подтвердила, что дальнейшие детали о состоянии пациента будет публиковать только в соответствии с его пожеланиями.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».
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