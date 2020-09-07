Обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Хашукджи вынесли приговор

Суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи, из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"К 20-летнему сроку приговариваются пять обвиняемых гражданских лиц по делу Хашукджи, еще один приговаривается к десяти годам заключения", - говорится в тексте прокуратуры. Отмечается, что еще двое получили по семь лет тюрьмы.
Ранее старший сын Хашукджи объявил, что прощает убийц отца.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Прокуратура Стамбула тогда заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
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