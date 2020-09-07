"Ему не выжить в тюрьме". Путина попросили пощадить Ефремова

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин на своей странице во "Вконтакте" обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его коллегу и друга Михаила Ефремова, сообщает Tengrinews.kz.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Хочу обратиться к Вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление - убийство безвинного человека.
Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности.
Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет ни какой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я все-таки прошу.
И простите за публичность обращения, в ином случае мне врядли удастся донести до Вас мою просьбу. Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным. С уважением, Иван Охлобыстин", - говорится в обращении Охлобыстина.
На днях суд признал вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Прокурор потребовал для заслуженного артиста 11 лет колонии. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Оглашение вердикта состоится 8 сентября в Пресненском суде Москвы.
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