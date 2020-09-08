В Казахстане за сутки выявлены 64 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки (7 сентября) в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, сообщает Tengrinews.kz.



Всего в стране подтверждено 106 425 случаев, из них:



в городе Алматы - 14 284 (+8),



в городе Нур-Султане - 13 892 (+2),



в Атырауской области - 10 961 (+3),



в Карагандинской области - 10 153 (+6),



в ВКО - 8311 (+17),



в ЗКО - 6793 (+8),



в городе Шымкенте - 5181 (+0),



в Алматинской области - 4909 (+1),



в Жамбылской области - 4101 (+4),



в СКО - 3990 (+5),



в Павлодарской области - 3860 (+2),



в Костанайской области - 3436 (+2),



в Акмолинской области - 3424 (+3),



в Туркестанской области - 3343 (+4),



в Мангистауской области - 3334 (+0),



в Кызылординской области - 3231 (+0),



в Актюбинской области - 3223 (+0).



За тот же период от коронавирусной инфекции выздоровели 239 человек.



в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы – 48,

в Атырауской области - 18,

в Восточно-Казахстанской области - 65

в Жамбылской области - 6,

в Западно-Казахстанской области - 34,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 7,

в Павлодарской области -7,

в Туркестанской области - 20.



Всего в стране выздоровели - 99 893 человека от COVID-19.