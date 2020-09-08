В Казахстане за сутки выявлены 64 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки (7 сентября) в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, сообщает Tengrinews.kz.
Всего в стране подтверждено 106 425 случаев, из них:
в городе Алматы - 14 284 (+8),
в городе Нур-Султане - 13 892 (+2),
в Атырауской области - 10 961 (+3),
в Карагандинской области - 10 153 (+6),
в ВКО - 8311 (+17),
в ЗКО - 6793 (+8),
в городе Шымкенте - 5181 (+0),
в Алматинской области - 4909 (+1),
в Жамбылской области - 4101 (+4),
в СКО - 3990 (+5),
в Павлодарской области - 3860 (+2),
в Костанайской области - 3436 (+2),
в Акмолинской области - 3424 (+3),
в Туркестанской области - 3343 (+4),
в Мангистауской области - 3334 (+0),
в Кызылординской области - 3231 (+0),
в Актюбинской области - 3223 (+0).
За тот же период от коронавирусной инфекции выздоровели 239 человек.
в городе Нур-Султан - 33, в городе Алматы – 48, в Атырауской области - 18, в Восточно-Казахстанской области - 65 в Жамбылской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 34, в Карагандинской области – 1, в Костанайской области – 7, в Павлодарской области -7, в Туркестанской области - 20.
Всего в стране выздоровели - 99 893 человека от COVID-19.
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