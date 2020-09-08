«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Сентября
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 422.99 KZT
  • €1 = 500.19 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане за сутки выявлены 64 заболевших коронавирусом

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 07:53
В Казахстане за сутки выявлены 64 заболевших коронавирусом
Фото: Турар Казангапов
За прошедшие сутки (7 сентября) в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, сообщает Tengrinews.kz.

Всего в стране подтверждено 106 425 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 284 (+8),

в городе Нур-Султане - 13 892 (+2),

в Атырауской области - 10 961 (+3),

в Карагандинской области - 10 153 (+6),

в ВКО - 8311 (+17),

в ЗКО - 6793 (+8),

в городе Шымкенте - 5181 (+0),

в Алматинской области - 4909 (+1),

в Жамбылской области - 4101 (+4),

в СКО - 3990 (+5),

в Павлодарской области - 3860 (+2),

в Костанайской области - 3436 (+2),

в Акмолинской области - 3424 (+3),

в Туркестанской области - 3343 (+4),

в Мангистауской области - 3334 (+0),

в Кызылординской области - 3231 (+0),

в Актюбинской области - 3223 (+0).

За тот же период от коронавирусной инфекции выздоровели 239 человек.

в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы – 48,
в Атырауской области - 18,
в Восточно-Казахстанской области - 65
в Жамбылской области - 6,
в Западно-Казахстанской области - 34,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 7,
в Павлодарской области -7,
в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровели - 99 893 человека от COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика