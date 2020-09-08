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Представитель МИД России Мария Захарова спровоцировала международный скандал

Просмотров:768 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Представитель МИД России Мария Захарова спровоцировала международный скандал
Представитель МИД России Мария Захарова. © РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова спровоцировала дипломатический скандал, опубликовав на своей странице в Facebook пост, в котором высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа, сообщает Tengrinews.kz.

4 сентября Вучич встретился с Трампом в Вашингтоне. Одну из фотографий с этой встречи прокомментировала Мария Захарова. Она сравнила переговоры в Белом доме с допросом, разместив фотографию встречи Вучича с Трампом рядом с кадром из фильма "Основной инстинкт".

"Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", - написала представитель российского МИД.

Представитель МИД России Мария Захарова спровоцировала международный скандал

© facebook/maria.zakharova.167


Публикация вызвала критику со стороны Сербии. "А представь себе, тот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже в этом месте. А представь, что тот президент у российского президента и полтора часа ждал приема и никогда не требовал отдельного стула, а Вам я не позволяю подвергать нападкам гордую Сербию! Устыдитесь!" - возмутился член сербской делегации Марко Джурич.

На пост Захаровой отреагировал и президент Сербии. Он назвал сравнение представителя российского МИД "примитивизмом" и напомнил, что Сербия была единственной страной, которая не ввела санкции против России.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", - сказал Александр Вучич в эфире сербского телеканала Pink-TV.

В понедельник, 7 сентября, сербский МИД пригласил российского посла "для дачи устных разъяснений". В разрешение ситуации включился глава МИД России Сергей Лавров.

Представитель МИД России Мария Захарова спровоцировала международный скандал

Александр Вучич в Белом доме. © Reuters


Сама Захарова позже принесла извинения. "Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", - пояснила она.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 09:59
Уровень профессионалов во всех сферах не просто падает,а летит камнем вниз! huh Не могу представить себе,чтобы во времена холодной войны А.Громыко или Шеварднадзе мог бы себе позволить такое...Маша-это позор...
 
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  • vaterloo
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  • Seawolf
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 08:25
Маша пора на пенсию наверное blind
 
 

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