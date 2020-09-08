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В Казахстане закроется каждый пятый кинотеатр

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 08:41
В Казахстане закроется каждый пятый кинотеатр
Фото из открытых источников
Кинозалы Казахстана закрыты с 13 марта 2020. С 17 августа в Казахстане введены меры по ослаблению карантина, однако кинотеатров не оказалось в списках тех, кому разрешено возобновить работу. Главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин 4 сентября заявил, что сегодня рассматривается допуск 30% зрителей в кинозал.

- Каждый будет по конфигурации своего зала, возможности, или это будет в шахматном порядке или просто расстояние между рядами и между соседями. Метр между рядами и метр между боковыми соседями. Вот такие предложения поступают. Каждый театр в зависимости от своей конфигурации будет предлагать свои инструкцию по соблюдению. Если все это будет соблюдаться, будет разрешаться и допуск зрителей до 30% мощности зала, - добавил он.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана и управляющая кинотеатром "Юбилейный город" (Усть-Каменогорск) Мунира Ягудина в комментарии Forbes.kz отметила, что ситуация на рынке кинотеатров удручающая, что даже трудно оценить масштабы убытков.

- Кинотеатры – это конечная станция рынка кинопроизводства, и чтобы нам открыться, надо, чтобы было соблюдены несколько факторов – контент, нормы санврачей, готовность самих кинотеатров. Сейчас вышли несколько фильмов, которые хорошо пошли у зрителей СНГ, и это вселяет надежду. Но кинотеатры соседних стран пробуют хоть как-то поправить свое положение, а мы стоим закрытыми. Понимания, почему кинотеатры закрыты, у меня нет. Эпидемия пошла на спад, и чем дольше мы стоим, тем сложнее будет восстанавливаться, - заявила собеседница.

Как отмечает Ягудина, сегодня каждое выступление санврачей владельцы кинотеатров ждут с большим нетерпением.

- Было бы проще, если бы нам сказали, на какой именно срок нас закрывают. Также играет роль фактор отвыкания зрителей от походов в кино, - объяснила она.

Из-за столь длительного простоя, говорит Ягудина, рынок оказался отброшен на лет 5 назад.

- Становится понятно, что не будет внедрения новых технологий, не будет прихода новых игроков и инвесторов на наш рынок, потому что кинотеатры стали самым рискованным видом бизнеса. Конечно, запланированные проекты будут реализованы, но о новых не стоит и говорить. Также многие кинотеарты закроются из-за нехватки операционных средств, - отметила она.

Сегодня в Казахстане существует 90 кинотеатров, в которых работают 5-6 тыс. людей. По оценкам экспертов, закрылись уже 7, один из которых - в Алматы (SilkWay). Также уже закрылись небольшие кинотеатры в Жанаозене и ВКО.

- Мы несколько раз обращались с письмами к государству с просьбой упростить для нас налогообложение после восстановления работы, но кинотеатры – это маленькая часть экономики, и нас не замечают.Да, нам дали отсрочку, но у многих кредиты. Будут ограничения по загрузке зала, количество сеансов будет меньше, доходы от продажи сопутствующих товаров и услуг также снизятся, но операционная часть останется прежней. О прибыли мы после восстановления работы мы вообще не пока не думаем, главное – это сохранить кадры и привычку киносмотрения у зрителей, - призналас Мунира Ягудина.

В зону риска закрытия, по мнению Ягудиной, на сегодня попадают небольшие несетевые кинотеатры, расположенные в отдельных зданиях.

- Кино – это синтез искусства и бизнеса, и если кинотеатры будут в руках только у серьезных сетевиков, то пропадут малозальные кинотеатры, которые составляют некую прелесть и пытаются быть самобытными, показывают альтернативное кино. Выживут с большей долей вероятности сетевики. Сейчас отдельно стоящие небольшие кинотеатры составляют порядка 50% рынка, но в Алматы и Нур-Султане они и до пандемии плохо держали удар. А после открытия кинотеатров, по моим ощущениям, в стране закроется каждый пятый кинотеатр, - подытожила Ягудина.


Источник: forbes.kz
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