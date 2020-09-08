Казахстанцы, снимая часть пенсионных накоплений, обязаны заплатить налог

Порог достаточности для снятия пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН, 8 сен — Sputnik. Казахстанцы смогут снимать часть пенсионных накоплений с начала 2021 года. Будет ли эта сумма облагаться подоходным налогом?Согласно действующему Налоговому кодексу, а конкретно пункту 1 статьи 320, доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, облагаются налогом по ставке 10%.Исключения перечислены в пункте 2 статьи 320. Это доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан, которые облагаются по ставке 5%.Таким образом, при изъятии части суммы пенсионных накоплений казахстанцы обязаны оплатить в виде налога 10% от суммы.Отметим, что такие же условия предусмотрены и при наследовании пенсионных вкладов умершего родственника, а также при изъятии пенсионных денег для уезжающих на ПМЖ в другую страну, выходящих из гражданства Казахстана.Например, при изъятии 1 миллиона тенге придется заплатить 100 тысяч тенге в виде ИПН. При изъятии 2,5 миллиона, соответственно, 250 тысяч тенге.Президент Казахстана 1 сентября во время послания народу объявил о решении вопроса об использовании пенсионных накоплений для приобретения жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.Условием изъятия части пенсионных накоплений с 2021 года является "порог достаточности". Для людей разного возраста он различен и увеличивается с возрастом - чем старше человек, тем больше денег должно оставаться на счете.Правом на изъятие части накоплений из Единого пенсионного фонда смогут воспользоваться три категории граждан:1. Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления, смогут использовать часть суммы, превышающую так называемый "порог достаточности" (порядка 529,7 тысячи человек);2. Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ, получат возможность изъять до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек);3. Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, смогут снять оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).Пенсионный аннуитет – это перевод пенсионных накоплений в страховую компанию. Это возможно сделать при минимальной сумме накоплений – 9,6 миллиона тенге для мужчин и 13,4 миллиона тенге для женщин.Плюсы - пенсионные выплаты начнутся раньше - в 55 лет для мужчин и 51 – для женщин. Минусы - такие страховые компании рассчитывают сумму выплат, исходя из очень высокого "возраста дожития" - согласно их расчетам, средняя продолжительность жизни составляет более 100 лет. После смерти человека остаток суммы переходит компании и не может быть унаследован.