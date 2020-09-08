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Казахстанцы, снимая часть пенсионных накоплений, обязаны заплатить налог

Просмотров:2678 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Казахстанцы, снимая часть пенсионных накоплений, обязаны заплатить налог
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 8 сен — Sputnik. Казахстанцы смогут снимать часть пенсионных накоплений с начала 2021 года. Будет ли эта сумма облагаться подоходным налогом?

Согласно действующему Налоговому кодексу, а конкретно пункту 1 статьи 320, доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, облагаются налогом по ставке 10%.

Исключения перечислены в пункте 2 статьи 320. Это доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан, которые облагаются по ставке 5%.

Таким образом, при изъятии части суммы пенсионных накоплений казахстанцы обязаны оплатить в виде налога 10% от суммы.

Отметим, что такие же условия предусмотрены и при наследовании пенсионных вкладов умершего родственника, а также при изъятии пенсионных денег для уезжающих на ПМЖ в другую страну, выходящих из гражданства Казахстана.

Например, при изъятии 1 миллиона тенге придется заплатить 100 тысяч тенге в виде ИПН. При изъятии 2,5 миллиона, соответственно, 250 тысяч тенге.

Кто может забрать пенсионные накопления

Президент Казахстана 1 сентября во время послания народу объявил о решении вопроса об использовании пенсионных накоплений для приобретения жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

Условием изъятия части пенсионных накоплений с 2021 года является "порог достаточности". Для людей разного возраста он различен и увеличивается с возрастом - чем старше человек, тем больше денег должно оставаться на счете.

Порог достаточности для снятия пенсионных накоплений

Казахстанцы, снимая часть пенсионных накоплений, обязаны заплатить налог


Правом на изъятие части накоплений из Единого пенсионного фонда смогут воспользоваться три категории граждан:

1. Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления, смогут использовать часть суммы, превышающую так называемый "порог достаточности" (порядка 529,7 тысячи человек);
2. Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ, получат возможность изъять до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек);
3. Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, смогут снять оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет – это перевод пенсионных накоплений в страховую компанию. Это возможно сделать при минимальной сумме накоплений – 9,6 миллиона тенге для мужчин и 13,4 миллиона тенге для женщин.

Плюсы - пенсионные выплаты начнутся раньше - в 55 лет для мужчин и 51 – для женщин. Минусы - такие страховые компании рассчитывают сумму выплат, исходя из очень высокого "возраста дожития" - согласно их расчетам, средняя продолжительность жизни составляет более 100 лет. После смерти человека остаток суммы переходит компании и не может быть унаследован.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:11
И тут наедалово!
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:51
Кинст,
потому что пенсионные взносы исключаются из налогооблагаемого дохода при исчислении ИПН.))
 
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  • Ну Ну
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:50
На этих деньгах крутит депозиты государство с хорошими %, ещё и при снятии им заплати и вдобавок 10%, потому что это доход. Какой нафиг доход если эти деньги ты уже заработал, и положил на пенсионный счёт. Когда они будут как пенсия выплачиваться, тоже введут 10%? Совести нет.
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:44
С какой радости платить налог со СВОИХ же накоплений?!!!
 
 

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