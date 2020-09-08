Как исправить неправильно исчисленный налог на транспорт

В Комитете государственных доходов рассказали, как исправить некорректно исчисленный налог на транспорт, передает Tengrinews.kz.
"Налогоплательщики, у которых был исчислен налог за проданный автотранспорт либо некорректно исчислен налог в связи с некорректными характеристиками транспортного средства (указан некорректный объем двигателя, некорректная категория транспортного средства), могут исправить данные не выходя из дома.
Для оперативного решения подобных проблем и исправления некорректных сведений разработан сервис корректировки. Он позволяет в онлайн-режиме подать заявление на корректировку, в том числе на изменение характеристик транспортного средства, на исключение транспортного средства из базы данных в связи с его отчуждением и по другим причинам", - сообщили в КГД.
Воспользоваться сервисом можно через "Налоговый кошелек" мобильного приложения e-Salyq, которое можно скачать в App Store
и Play Market
.
"В интерфейсе достаточно приложить соответствующие документы о продаже или корректные данные автомобиля. В течение нескольких дней информация будет исправлена.
Также в мобильном приложении e-Salyq для удобства граждан имеется возможность просмотра данных по транспортным средствам, состоящим на регистрационном учете в органах дорожной полиции, соответственно, увидеть, по каким транспортным средствам был исчислен налог", - добавили в комитете.
Суммы налога на транспорт, подлежащие уплате, также можно узнать через портал Комитета госдоходов www.kgd.gov.kz
, портал электронного правительства egov.kz, а также в районных управлениях государственных доходов по месту жительства.
"В целях представления сведений об имеющейся сумме задолженности по налогу на транспортные средства КГД МФ посредством мобильных приложений банков второго уровня планируется отправка уведомлений в адрес должников. Пользователи мобильных приложений указанных банков получат уведомления об имеющихся суммах задолженности по налогу на транспортные средства.
Для получения справочной информации по образовавшейся задолженности физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414.
Сроком уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2019 год является дата не позднее 31 декабря 2019 года. Таким образом, у налогоплательщиков, не уплативших налог в указанный срок, образуется налоговая задолженность, которую необходимо погасить", - отметили в Комитете госдоходов.
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