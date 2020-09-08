Суд признал Ефремова виновным

Михаил Ефремов признан виновым в смертельном ДТП, сообщает zakon.kz.
Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения"), - зачитал РИА Новости приговор судья.
Ранее для артиста прокурор запросил 11 лет.
Звание народного артиста не дает права ездить пьяным и совершать ДТП, - сообщила в ходе заседания сторона обвинения.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков.
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