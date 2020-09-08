Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 8 августа, со ссылкой на судью Пресненского суда Москвы Елену Абрамову сообщает ТАСС.



Ефремов признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.



Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное — 12 лет лишения свободы. Пресненский суд Москвы, оглашая приговор по делу Ефремова, указал на его пьяное состояние в момент совершения преступления.



На оглашение приговора в Пресненский суд Москвы актер приехал без вещей: в руках артиста была только папка с документами. Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками «Миша не виноват».



Прокурор просил для Ефремова 11 лет лишения свободы. При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.