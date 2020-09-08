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Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают

Просмотров:508 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Минимальную необходимую сумму на счете в ЕНПФ (порог достаточности) для использования пенсионных накоплений будут пересматривать. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос Tengrinews.kz.

По данным Минтруда, методику расчета "порога достаточности" пенсионных накоплений будут определять в правительстве. В ведомстве отметили, что этот показатель будут пересматривать каждый год с учетом изменений социально-экономических и демографических условий в стране.

"При этом предполагается, что порог достаточности пенсионных накоплений будет пересчитываться для новых получателей исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и так далее). В этой связи, естественно, будет изменяться и численность вкладчиков, которые смогут использовать пенсионные накопления на указанные цели", - сообщили в Минтруда.

Сейчас как "порог достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных пенсионных взносов в ЕНПФ позволит обеспечить пенсионными выплатами до 82 лет.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.

Позже в министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.


Источник: Tengrinews.kz
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