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Четверо подростков из России пересекли границу Казахстана в вагоне с углем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Четверо подростков из России пересекли границу Казахстана в вагоне с углем
© Sputnik
АЛМАТЫ, 8 сен — Sputnik. Сотрудниками транспортной полиции на станции Петропавловск задержаны четверо подростков – граждан России, которые сумели незаконно пересечь государственную границу Казахстана, забравшись в вагон с углем одного из грузовых поездов.

Факт незаконного пересечения границы был зарегистрирован 7 сентября.

"Сотрудники миграционной службы отдела полиции на станции Петропавловск в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Транзит" задержали четверых несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в возрасте 13-17 лет", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД Казахстана Онал Бекиев.

В настоящее время установлено, что грузовой поезд с углем, в котором находились мальчишки, прибыл в Казахстан через пограничный пункт пропуска в Омской области Российской Федерации. Личности подростков в данный момент устанавливаются, также как и причина, по которой они решились на столь опасное путешествие.

По факту незаконного пересечения государственной границы начато расследование.

С начала года это десятый случай незаконного пересечения границы, выявленный транспортными полицейскими Казахстана. Помимо этого, зарегистрированы два факта организации незаконной миграции. К административной ответственности привлечены 345 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан.


Источник: sputniknews.kz
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