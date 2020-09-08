Четверо подростков из России пересекли границу Казахстана в вагоне с углем

АЛМАТЫ, 8 сен — Sputnik. Сотрудниками транспортной полиции на станции Петропавловск задержаны четверо подростков – граждан России, которые сумели незаконно пересечь государственную границу Казахстана, забравшись в вагон с углем одного из грузовых поездов.



Факт незаконного пересечения границы был зарегистрирован 7 сентября.



"Сотрудники миграционной службы отдела полиции на станции Петропавловск в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Транзит" задержали четверых несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в возрасте 13-17 лет", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД Казахстана Онал Бекиев.



В настоящее время установлено, что грузовой поезд с углем, в котором находились мальчишки, прибыл в Казахстан через пограничный пункт пропуска в Омской области Российской Федерации. Личности подростков в данный момент устанавливаются, также как и причина, по которой они решились на столь опасное путешествие.



По факту незаконного пересечения государственной границы начато расследование.



С начала года это десятый случай незаконного пересечения границы, выявленный транспортными полицейскими Казахстана. Помимо этого, зарегистрированы два факта организации незаконной миграции. К административной ответственности привлечены 345 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан.