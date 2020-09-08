Колесникова порвала паспорт, чтобы избежать депортации

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти в Украину, но она порвала свой паспорт. Об этом заявил член совета Павел Латушко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"У меня есть информация последнего часа, что ее заставили выехать на территорию Украины, но во время пересечения границы она просто порвала свой паспорт. Это очень достойный поступок", - заявил Латушко.



По его словам, он не знает, где в настоящее время находится Колесникова.



Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины.



Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.



Напомним, 7 сентября пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска.