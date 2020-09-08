Казахстан возобновит авиасообщение еще с двумя странами с 10 сентября

Вскоре казахстанцы смогут посетить Кыргызстан и Узбекистан. Авиасообщение с этими странами возобновляется с 10 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
По данным МИИР, с 10 сентября Казахстан возобновит авиасообщение с Кыргызстаном и Узбекистаном. Соответствующее решение принято межведомственной комиссией (МВК).
По поводу возобновления авиасообщения с Россией, как сообщили в ведомстве, вопрос пока еще только решается.
"Здесь вопрос с российской стороны. Они закрыли рейсы для наших граждан у себя, кроме репатриационных рейсов. Пока с их стороны не было никакого ответа", – сообщил пресс-секретарь МИИР.
Напомним, 21 августа сообщалось, что Кыргызстан открыл свои границы для казахстанцев. Однако Казахстан, как выяснилось позже, оставил свои границы с Кыргызстаном закрытыми.
В конце августа сообщалось, что Казахстан может возобновить авиасообщение с Узбекистаном. Предполагалось, что произойдет это уже 1 сентября.
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