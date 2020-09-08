«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Сентября
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.54 KZT
  • €1 = 499.4 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанские студенты российских вузов пожаловались на проблемы с дистанционкой

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 21:54
Казахстанские студенты российских вузов пожаловались на проблемы с дистанционкой
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Казахстанские студенты, которые получают образование в вузах России, пожаловались на проблемы с дистанционным обучением и в очередной раз попросили открыть для них границы. Сюжет об этом вышел на канале "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.

Cтудентка третьего курса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Валерия Михейкина в августе приехала к родителям в Петропавловск, а вернуться назад на учебу в Россию теперь не может. Тем не менее за съемное жилье платить все равно приходится, а к онлайн-занятиям подключиться не удалось, говорит девушка.

"Когда было дистанционное обучение, на почту приходит, что у вас пришло задание, заходите на платформу "Модул", и заходишь, выполняешь все задания. А на данный момент вообще ни одного сообщения. Я захожу, проверяю эту платформу, но ничего такого там нет", - рассказала Валерия Михейкина.

В ее семье негодуют: "Оплата обучения у нас идет 126 тысяч российских рублей в год. А по факту мы знаний-то не получаем. У меня ребенок сейчас здесь. Квартира там, вещи теплые там, одежда, техника, оборудование - у нас все находится там".

В такой ситуации оказались и другие североказахстанские студенты, которые учатся в России. Они нашли друг друга в соцсетях и теперь вместе пытаются добиться разрешения попасть в родные аудитории. Среди них - учащиеся вузов Омска, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы. С дистанционкой у всех проблемы.

"У меня сегодня должно было быть три пары. А нам говорят, ребята, а мы не можем, у нас нет интернета в этих аудиториях. Мы вам просто не можем это показать, что там происходит. Выкручивайтесь, как хотите, спрашивайте задания у своих одногруппников, спрашивайте, как вообще это делать", - передает слова представителей учебного заведения студентка Омского гуманитарно-технического университета Анастасия Мягких.

"Так как мы на пятом курсе, у нас начались клинические дисциплины, которые должны обязательно проходить на базе медицинских учреждений. И так как у меня сейчас проходит цикл психиатрии, нет возможности пройти его дистанционно, поэтому я не прохожу обучение никак, то есть сейчас я вообще ничего не делаю", - поделилась студентка Тюменского медицинского госуниверситета Мадина Бозбалаева.

"Из-за того, что у меня зарегистрирована почта на казахстанский телефон, мне не приходят просто сообщения с кодом, соответственно, из-за этого я не могу расписание посмотреть, не могу проверить даже заявление на общежитие никак, не могу даже согласие подать на то, чтобы мне потом подписать договор. Я не могу ни связаться с преподавателями, не могу написать в деканат. Я ничего не могу сделать. То есть дистанционное обучение даже и если будет проходить, то без меня, видимо", - говорит студентка Тюменского государственного университета Анастасия Гребенюк.

Журналисты связались по телефону с одним из вузов России, в котором получают знания сотни студентов из Казахстана. Там пояснили, что дистанционные занятия для иностранных учащихся проводят регулярно, а если есть проблемы с подключением, то нужно связаться с учебным заведением.

"У нас есть контактный информационный центр, куда обращаются наши студенты, если у них какие-то сложности. Есть электронная почта, телефон, чат-бот, группа "ВКонтакте", где они реагируют на обращения. Соответственно, мы студентам рекомендуем связаться с информационным центром, если они, допустим, не могут по какой-то причине зайти в свой личный кабинет, забыли пароль или еще какие-то технического плана сложности", - прокомментировала начальник отдела Новосибирского университета экономики и управления Елена Климкина.

Впрочем, сами студенты все-таки надеются, что им разрешат попасть на учебу в свои университеты. Учащиеся пишут письма в разные инстанции.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика