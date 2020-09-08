Казахстанские студенты российских вузов пожаловались на проблемы с дистанционкой

Казахстанские студенты, которые получают образование в вузах России, пожаловались на проблемы с дистанционным обучением и в очередной раз попросили открыть для них границы. Сюжет об этом вышел на канале "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.



Cтудентка третьего курса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Валерия Михейкина в августе приехала к родителям в Петропавловск, а вернуться назад на учебу в Россию теперь не может. Тем не менее за съемное жилье платить все равно приходится, а к онлайн-занятиям подключиться не удалось, говорит девушка.



"Когда было дистанционное обучение, на почту приходит, что у вас пришло задание, заходите на платформу "Модул", и заходишь, выполняешь все задания. А на данный момент вообще ни одного сообщения. Я захожу, проверяю эту платформу, но ничего такого там нет", - рассказала Валерия Михейкина.



В ее семье негодуют: "Оплата обучения у нас идет 126 тысяч российских рублей в год. А по факту мы знаний-то не получаем. У меня ребенок сейчас здесь. Квартира там, вещи теплые там, одежда, техника, оборудование - у нас все находится там".



В такой ситуации оказались и другие североказахстанские студенты, которые учатся в России. Они нашли друг друга в соцсетях и теперь вместе пытаются добиться разрешения попасть в родные аудитории. Среди них - учащиеся вузов Омска, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы. С дистанционкой у всех проблемы.



"У меня сегодня должно было быть три пары. А нам говорят, ребята, а мы не можем, у нас нет интернета в этих аудиториях. Мы вам просто не можем это показать, что там происходит. Выкручивайтесь, как хотите, спрашивайте задания у своих одногруппников, спрашивайте, как вообще это делать", - передает слова представителей учебного заведения студентка Омского гуманитарно-технического университета Анастасия Мягких.



"Так как мы на пятом курсе, у нас начались клинические дисциплины, которые должны обязательно проходить на базе медицинских учреждений. И так как у меня сейчас проходит цикл психиатрии, нет возможности пройти его дистанционно, поэтому я не прохожу обучение никак, то есть сейчас я вообще ничего не делаю", - поделилась студентка Тюменского медицинского госуниверситета Мадина Бозбалаева.



"Из-за того, что у меня зарегистрирована почта на казахстанский телефон, мне не приходят просто сообщения с кодом, соответственно, из-за этого я не могу расписание посмотреть, не могу проверить даже заявление на общежитие никак, не могу даже согласие подать на то, чтобы мне потом подписать договор. Я не могу ни связаться с преподавателями, не могу написать в деканат. Я ничего не могу сделать. То есть дистанционное обучение даже и если будет проходить, то без меня, видимо", - говорит студентка Тюменского государственного университета Анастасия Гребенюк.



Журналисты связались по телефону с одним из вузов России, в котором получают знания сотни студентов из Казахстана. Там пояснили, что дистанционные занятия для иностранных учащихся проводят регулярно, а если есть проблемы с подключением, то нужно связаться с учебным заведением.



"У нас есть контактный информационный центр, куда обращаются наши студенты, если у них какие-то сложности. Есть электронная почта, телефон, чат-бот, группа "ВКонтакте", где они реагируют на обращения. Соответственно, мы студентам рекомендуем связаться с информационным центром, если они, допустим, не могут по какой-то причине зайти в свой личный кабинет, забыли пароль или еще какие-то технического плана сложности", - прокомментировала начальник отдела Новосибирского университета экономики и управления Елена Климкина.



Впрочем, сами студенты все-таки надеются, что им разрешат попасть на учебу в свои университеты. Учащиеся пишут письма в разные инстанции.