Путин извинился перед президентом Сербии за пост в Facebook

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой), — сказал Вучич.Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые "несут чушь" о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за "неосмотрительный пост".Вучич посетил Белый дом на прошлой неделе. Он подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово. Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала его встречу с американским президентом. Она прикрепила к посту два изображения. Первое — это фотография со встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — за столом напротив. Вторым изображением был кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу" в исполнении Шэрон Стоун. "Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2", — написала Захарова.