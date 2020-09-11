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Путин извинился перед президентом Сербии за пост в Facebook

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Путин извинился перед президентом Сербии за пост в Facebook
Фото: ТАСС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.

Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой), — сказал Вучич.

Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые "несут чушь" о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин извинился за "неосмотрительный пост".

Путин извинился перед президентом Сербии за пост в Facebook


Вучич посетил Белый дом на прошлой неделе. Он подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово. Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала его встречу с американским президентом. Она прикрепила к посту два изображения. Первое — это фотография со встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — за столом напротив. Вторым изображением был кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу" в исполнении Шэрон Стоун. "Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2", — написала Захарова.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 10:56
Уволить некомпетентную сотрудницу
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:29
чет Маша много себе лишнего позволяет!! Такими сотрудниками можно и друзей растерять
 
 

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