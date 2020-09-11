Мощный взрыв прогремел у отеля в Китае, есть пострадавшие

Взрыв произошел рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун. Есть пострадавшие, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.По данным Центрального телевидения Китая, около девяти часов утра по пекинскому времени (7:00 по времени Нур-Султана) в местную пожарную службу поступило сообщение о взрыве рядом с гостиницей в районе Доумэнь города Чжухай. На место происшествия выехали 11 пожарных машин.Спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается. Информации о жертвах еще нет.Причина взрыва пока не сообщается.На опубликованных фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж здания поврежден, видны клубы черного дыма и открытое пламя.