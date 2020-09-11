Мощный взрыв прогремел у отеля в Китае, есть пострадавшие

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突发：珠海911— 青山兰 (@qingshanlan) September 11, 2020
刚刚 珠海白藤头突发火灾并发生了爆炸。火舌瞬间喷出。周围民众有受到影响伤害。目前还在扑救。人员伤亡不明。 pic.twitter.com/3jHFsvNQC4
#中共國 珠海白藤頭藤湖酒店爆炸，希望沒人員傷亡 pic.twitter.com/uwuPDNS4FV— Robin5 (@Robin579384016) September 11, 2020
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