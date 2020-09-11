Кто стоит за терактами 11 сентября? Пять самых известных теорий заговора

Одиннадцатого сентября 2001 года произошел один из самых страшных терактов в истории современной Америки.



Официальные итоги расследования терактов, которые произошли в США 11 сентября 2001 года, многих не устроили. Это породило альтернативные версии, которые находят своих сторонников, сообщает zakon.kz.



Одиннадцатого сентября 2001 года произошел один из самых страшных терактов в истории современной Америки: террористы захватили пассажирские самолеты и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон, а один лайнер рухнул в поле. Погибли 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести.



Через несколько часов после атаки ФБР уже назвало имена террористов. Специальная комиссия позже пришла к выводу, что за терактом стоит "Аль-Каида"*. А сотни родственников погибших подали коллективный иск против Саудовской Аравии, обвинив королевство в пособничестве террористам.



Но до сих пор остаются те, у кого свой взгляд на те события, отличающийся от официальной точки зрения. Согласно данным соцопросов, проведенных в 2004 году, большинство американцев было уверено, что американское правительство скрывает информацию об этих терактах.



Это, конечно, порождает теории заговора. Радио Sputnik о самых популярных.



Версия 1. Контролируемый взрыв



Есть мнение, что самолеты не могли настолько повредить конструкции башен-близнецов, чтобы они полностью разрушились. Сторонники этой теории считают, что характер разрушений был очень похож на то, что происходит при сносе зданий с помощью контролируемого подрыва. То есть, по их убеждению, в зданиях заранее была заложена взрывчатка, которую привели в действие в момент столкновения.



Как именно можно было это сделать, не привлекая внимания, непонятно.



Однако приверженцы теории указывают на то, что на месте была найдена расплавленная сталь (а температуры горения топлива для этого было бы недостаточно), и что еще ни один небоскреб не рухнул из-за пожара. На что им отвечают, что до этого ни в один небоскреб не врезался пассажирский лайнер.



Версия 2. Самолетами управляли власти США



Есть те, кто считает, что лайнеры были радиоуправляемыми и их никто не захватывал. Такая технология, действительно, существует. Но доказательств того, что она была применена тогда, конечно, нет.



Версия 3. Самолет не врезался в Пентагон



По официальной версии, один из лайнеров врезался в здание военного ведомства. Но есть мнение, что повреждения не соответствуют столкновению с самолетом – это могла быть или заложенная заранее взрывчатка, или ракета. Сторонники этой теории указывают на то, что на фотографиях после атаки нет обломков самолета. К тому же лайнер пропал с радаров вскоре после захвата, поэтому подтвердить его местонахождение никто не мог.



Версия 4. Один из самолетов сбили ВВС США



Один из угнанных самолетов, согласно официальной версии, разбился в поле в Пенсильвании. Однако есть те, кто считает, что его сбил реактивный истребитель ВВС США. Якобы на это указывает то, что части двигателя были найдены на очень большом расстоянии от фюзеляжа.



Версия 5. Звонков с борта не было



По официальной версии, захват самолета подтверждается несколькими телефонными звонками, которые успели сделать пассажиры. Однако критики этой версии утверждают, что в 2001 году еще не было возможности звонить из лайнера, тогда в самолетах еще не было оборудования, которое обеспечивало бы устойчивый сигнал. К тому же сомнение вызывает цитата из одного из звонков: "Здравствуй, мам, это я ...Марк Биргман". Вряд ли кто-то стал бы представляться по имени и фамилии, когда звонит матери.



Еще один аргумент сторонников теории о том, что теракты подстроили США, – никто из звонивших не сказал, что самолет захватили арабы. Хотя – исходя из их же логики – если звонки были ненастоящие, то почему нельзя было подогнать их содержание под официальную версию? И таких вопросов сторонникам теорий заговора можно задать много. Но вряд ли их это смутит: они точно знают, что "истина – где-то там".



*Запрещенная в Казахстане террористическая организация