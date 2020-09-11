Названы несовместимые с вакциной от коронавируса болезни

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Вечерней Москве" перечислил заболевания, которые абсолютно противопоказаны к вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz.



Среди них врач отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов. Самым простым примером такого заболевания он называет онкологические.



"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", - пояснил Жемчугов.



Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента.



Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.