Иностранцам продлили срок пребывания в Казахстане

Правительство Казахстана приняло решение продлить срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября 2020 года в связи с тем, что они не могут выехать из страны из-за отмены международных авиарейсов, передает zakon.kz.
В связи с пандемией коронавируса по-прежнему многие международные авиарейсы приостановлены, а границы государств закрыты. По этой причине многие иностранцы до сих пор не могут выехать из Казахстана и вернуться на родину, - сказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов.
По его словам, в этой ситуации Правительством РК принято решение продлить срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября 2020 года. Также признаются действительными документы, срок действия которых истек или истекает с 16 марта по 1 ноября 2020 года.
К таким относятся: • документ, удостоверяющий его личность; • визы • разрешение на временное проживание • вид на жительство • трудовой патент • разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без визы, тоже продлевается срок возможного нахождения в стране до 1 ноября 2020.
Если иностранец планирует остаться после этого срока, то принимающей стороне необходимо до 1 ноября обратиться в миграционную службу для оформления документов на право дальнейшего пребывания, - отметили в МВД.
Работодатели, которые оформили разрешение на привлечение иностранного работника, могут до 1 ноября обратиться в Управление миграционной службы за визой С3. Такая категория визы выдается независимо от категории визы, по которой он прибыл.
Иностранцы, которые в настоящий момент находятся в Казахстане и являются членами семьи граждан Республики Казахстан, вправе при наличии оснований обратиться с ходатайством за визой С2 – для воссоединения семьи.
По информации МВД, иностранцы могут повторно обратиться с заявлением на выдачу вида на жительство (ВНЖ), даже если документы, полученные в стране гражданства, истекли или истекают в период с 16 марта по 31 октября. Такие документы признаются действительными до 1 ноября 2020 года.
Вместе с тем приостановлено течение срока нахождения за пределами Казахстана тех иностранцев, которые обладают видом на жительство РК и в настоящее время находятся за рубежом. Срок их отсутствия будет исчисляться с 1 ноября 2020 года.
Еще раз хотел бы отметить, что до 1 ноября 2020 года иностранцы и принимающие лица не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение сроков пребывания, - сказал Сабыржан Сейтжанов.
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