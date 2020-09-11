Казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, переводятся в отечественные вузы

Более двух тысяч казахстанских студентов, которые обучались за границей, перевелись в отечественные вузы, передает Today.kz со ссылкой на министерство образования и науки.



Ведомство помогло казахстанским студентам, которые ранее самостоятельно обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения. Им был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов.



"Большинство зарубежных вузов, как и казахстанские вузы, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате. В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более 2 тысяч казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода", - сообщили в министрестве.