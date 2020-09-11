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Казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, переводятся в отечественные вузы

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, переводятся в отечественные вузы
Фото из открытых источников
Более двух тысяч казахстанских студентов, которые обучались за границей, перевелись в отечественные вузы, передает Today.kz со ссылкой на министерство образования и науки.

Ведомство помогло казахстанским студентам, которые ранее самостоятельно обучались в зарубежных вузах, перевестись в отечественные высшие учебные заведения. Им был предложен упрощенный формат оформления документов через виртуальные приемные вузов.

"Большинство зарубежных вузов, как и казахстанские вузы, начали учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий. Однако некоторые зарубежные вузы не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения в дистанционном формате. В начале августа МОН начал оказывать содействие студентам, которые не смогли выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам. Благодаря предпринятым мерам более 2 тысяч казахстанских студентов изъявили желание перевестись в отечественные вузы. В целях поддержки данной категории граждан была запущена отдельная горячая линия, а также упрощена процедура перевода", - сообщили в министрестве.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:39
Жаль однако...
 
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  • leo529
  • watlow
  • My_way
 бася (Посетители) Сегодня, 13:39
не смешите такими цифрами народ..
о каком образовании может идти речь в РК?
по образованию можно судить о работе в школах и медицине..
все остальное, это просто покупка в рассрочку дипломов и аттестатов ,чтоб попасть на теплые сухие места где не надо ни за что отвечать,но можно деньжат хапануть..
 
 

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