Названо условие для жесткого карантина в Казахстане

Число одновременно болеющих коронавирусом человек, при котором в Казахстане введут самый жесткий карантин, назвал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Задают вопрос, когда могут вводиться жесткие ограничительные меры по карантину, когда появляется "красный сигнал". Сигналом для всех казахстанцев и для Минздрава должен быть показатель количества людей, которые одномоментно, в одни сутки, болеют коронавирусной инфекцией.



Сейчас для сравнения в Казахстане 4600 человек проходят лечение. Если их количество вдруг достигнет 30 тысяч в сутки, то соответственно по стране будет введен самый жесткий карантин. Это самый главный показатель", - сообщил Коджахметов на брифинге СЦК.



Отметим, это не значит, что в сутки должно появляться 30 тысяч новых зараженных. Имеется в виду суточное количество одновременно получающих лечение граждан.



При этом Коджахметов уточнил, что система здравоохранения страны готова к приему до 70 тысяч больных коронавирусной инфекцией.



Напомним, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 596 человек, среди которых 34 ребенка. В стационарах находится 2 523 пациента, на амбулаторном уровне - 2 073. 137 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 - в состоянии крайней степени тяжести, 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.