В Казахстане предложили разрешить рекламу пива

Рекламу пива предложили разрешить в Казахстане. Соответствующие предложения содержатся в разработанном министерством информации и общественного развития проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации», внесенном в парламент страны.



В пункте 3 статьи 14 действующей редакции закона указывается, что реклама алкогольной продукции запрещена с 1 января 2004 года. Кроме того, запрещена и реклама табака и табачных изделий. Теперь же третий пункт статьи предлагается указать так: «Реклама алкогольной продукции запрещается, за исключением рекламы товарного знака и (или) названия пива и вина, произведенного на территории Республики Казахстан, соответствующих требованиям Закона Республики Казахстан «О рекламе». При этом реклама табака и табачных изделий по-прежнему незаконна.



В обосновании к законопроекту отмечается, что запрет на рекламу алкогольной продукции негативно сказался на производстве, узнаваемости и конкурентоспособности казахстанских брендов с одновременным ростом потребления иностранных алкогольных напитков и перехода рекламодателей в интернет, в том числе социальных сетях. Разработчики отмечают, что в других странах Евразийского экономического союза реклама слабоалкогольной продукции в СМИ не запрещена.



«Более того, следует отметить, что в иностранных фильмах и сериалах также присутствует скрытая реклама известных брендов алкогольной продукции, а в прямой трансляции Лиги чемпионов, Европы по футболу на цифровых баннерах размещается реклама пива. Также в странах ЕАЭС, в частности России, Белоруссии, Армении и Кыргызстане, реклама слабоалкогольной продукции в СМИ не запрещена», – сообщается в обосновании.



Таким образом, полагают разработчики, сложившаяся ситуация создает неравные условия как для отечественных производителей слабоалкогольной продукции, так и для отечественных СМИ. При этом объем розничной торговли алкогольных напитков в 2018 году по отношению к 2004 году снизился лишь на 11%.



«Поправки направлены на узнаваемость отечественного бренда и не предполагают рекламирование самой продукции (не охватывается разновидность пива и вина, их новинки и прочее). Реклама товарного знака и (или) названия пива повлияет только на перераспределение долей рынка между производителями (в пользу отечественных), но не приведет к росту размера самого рынка (потребление не увеличится)», – сообщается в документе.



Кроме того, проектом закона предусматриваются определенные требования и ограничения для рекламы пива и вина, разработанные на основании международного опыта, то есть реклама слабоалкогольной продукции в каждом случае должна будет сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади (пространства), реклама не должна содержать мультипликацию (анимации) и прочее.



В целом, полагают разработчики, частичное снятие запрета вводится с учетом интересов общества, государства, отечественных предпринимателей и СМИ, и предполагает положительный эффект на экономику, в том числе на экономику СМИ.



Президент Союза пивоваров Казахстана Галым Тумабаев положительно относится к такой инициативе, отмечая, что в настоящее время отечественные пивоваренные предприятия не имеют возможности рекламировать свою продукцию.



«Россияне у нас по кабельному рекламу (пива. – «Курсив») продвигают, все смотрят рекламу «Балтики», а у нас реклама запрещена. И наши СМИ не получают эти рекламные бюджеты», – сказал он «Курсиву».



Союз сможет сообщить возможные суммы, которые могут быть направлены на рекламу пива в целом и в СМИ в частности, после того как соберет такую информацию у игроков рынка. Ранее, напомнил Тумабаев, казахстанские пивовары не могли рекламировать наименования торговых знаков и/или названия пива.



В январе-июле 2020 года в Казахстане было произведено 411,3 млн литров пива (+3% к аналогичному периоду прошлого года), в 2019 году – 664,2 млн литров пива, в 2018 году – 638,7 млн литров, в 2017 году – 564,3 млн литров пива.