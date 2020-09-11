Казахстанцев попросили прикрепиться к поликлиникам

С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проведут кампанию по прикреплению жителей к поликлиникам. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С 15 сентября в Казахстане стартует ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи. Это очень важная информация, она продлится два месяца и завершится 15 ноября.
Поликлиника - это "входные ворота" в систему здравоохранения. В течение двух месяцев граждане могут воспользоваться правом свободного выбора поликлиники в пределах территории проживания. Для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту вашего проживания. Это позволит медорганизациям наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости. Данный факт особенно важен в свете пандемии коронавирусной инфекции", - сказал официальный представитель Минздрава на пресс-конференции в СЦК.
После прикрепительной кампании Фонд соцмедстрахования начнет выплачивать медорганизациям за услуги, которые граждане будут получать в рамках гарантированной медпомощи с 1 января 2021 года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.