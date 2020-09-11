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Зараженных коронавирусом перестали разделять на симптомных и бессимптомных

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Зараженных коронавирусом перестали разделять на симптомных и бессимптомных
Фото:elements.envato.com
Зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане перестали разделять на симптомных и бессимптомных носителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Весь август и часть сентября мы объединяли статистические данные по случаям заболеваемости коронавирусной инфекцией с ПЦР+ на бессимптомных и симптомных. Однако убедились, что данное разделение представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских расчетах. Поэтому для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться и оперировать этими цифрами, поэтому мы их перестали разделять в ежедневно публикуемой информации", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов на брифинге СЦК.

Он уточнил, что, если СМИ нуждаются в такой информации, он может предоставить ее в любое время по письменному запросу.

Напомним, также больные коронавирусом делятся на пациентов с положительным ПЦР-анализом и больных пневмонией с симптомами COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • babe
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 22:45
Я устал уже честно

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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babe (Посетители) Сегодня, 19:22
Это что очередной ход , подготовка к тому чтобы опять всех посадить по домам ! Психология человека такова, что видя в статистике 100 человек бессимптомных и и 10 с симптомами не будет остро реагировать, а вот если увидит 110 заболевших, то волнения будет гораздо выше. Очередной идиотизм.
 
 

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