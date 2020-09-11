Зараженных коронавирусом перестали разделять на симптомных и бессимптомных

Зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане перестали разделять на симптомных и бессимптомных носителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Весь август и часть сентября мы объединяли статистические данные по случаям заболеваемости коронавирусной инфекцией с ПЦР+ на бессимптомных и симптомных. Однако убедились, что данное разделение представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозных медицинских расчетах. Поэтому для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться и оперировать этими цифрами, поэтому мы их перестали разделять в ежедневно публикуемой информации", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов на брифинге СЦК.
Он уточнил, что, если СМИ нуждаются в такой информации, он может предоставить ее в любое время по письменному запросу.
Напомним, также больные коронавирусом делятся на пациентов с положительным ПЦР-анализом и больных пневмонией с симптомами COVID-19.
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