К Ефремову в СИЗО началось паломничество

К осужденному на восемь лет актеру Михаилу Ефремову, находящемуся в СИЗО №5, началось паломничество. Об этом RT сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов.
По его словам, простые люди несут артисту передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но СИЗО не может принять их, потому что за несколько дней месячный лимит на передачи в 30 килограммов был исчерпан. Ефремов просил передать своим поклонникам, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается.
Также в первые дни пребывания в СИЗО артист получил более 100 писем от почитателей и обещал на них всем ответить в ближайшие дни.
Актера перевели из карантинной камеры в обычную — четырехместную. У него там два соседа, один из них обвиняется по наркотической статье, «а другой — по какому-то делу, связанному со строительством». У Ефремова сложились с сокамерниками прекрасные отношения. К условиям содержания у него претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор.
Ефремова и его сокамерников выводят на прогулки, на площадке есть теннисный стол, и артист говорит, что с удовольствием играет с ними.
Авария с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.