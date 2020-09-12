Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 сентября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 106 729 случаев, из них:



в городе Нур-Султан -13935(+3),



в городе Алматы - 14316(+8),



в Атырауской области - 10987(+6),



в Карагандинской области - 10181(+7),



в ВКО - 8380(+18),



в ЗКО - 6802(+3),



в городе Шымкент - 5183(+1),



в Алматинской области - 4926(+7),



в Жамбылской области - 4106(+0),



в СКО - 4008(+4),



в Павлодарской области - 3872(+2),



в Костанайской области - 3444(+2),



в Акмолинской области - 3438(+3),



в Туркестанской области - 3355(+3),



в Мангистауской области - 3337(+0),



в Кызылординской области -3233(+0),



в Актюбинской области - 3226 (+1).