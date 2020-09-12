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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Девушка отрубила руку ради миллионной страховки

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Девушка отрубила руку ради миллионной страховки
Фото: pixabay.com
В Словении 22-летняя девушка отрубила себе руку циркулярной пилой ради страховки в размере более одного миллиона евро. Об этом сообщает ABC News.

Девушка по имени Юлия Адлесич согласилась отрубить левую руку выше запястья и проделала это со своим молодым человеком в начале 2019 года. Ее отвезли в больницу, заявив, что она получила травму, распиливая ветки. При этом отрезанную руку они с собой не взяли, чтобы сделать инвалидность Юлии необратимой. За год до этого она подписала контракты с пятью страховыми компаниями.

Половину страховки девушка должна была получить сразу, а остальную часть — регулярными ежемесячными платежами. Однако прокуратура сообщила, что за несколько дней до инцидента парень Юлии искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки, что стало еще одним доказательством, что они сделали это преднамеренно. На суде девушка заявляла о невиновности, говоря, что никогда бы сознательно не отрезала себе руку. «Никто не хочет быть калекой. Моя молодость разрушена. Я потеряла руку в 20 лет. Только я знаю, как это произошло», — сказала она в ходе процесса.

Суд признал Юлию виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорил к двум годам тюрьмы, а ее парня — к трем годам лишения свободы.

Ранее 66-летнюю жительницу американского штата Флорида обвинили в организации убийства мужа ради страховки. Она заплатила за него сыну и его лучшему другу, ранее убившим ее дочь.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 10:48
В Казахстане не надо рубить руки..
Можно не работать, а каждый год рожать и получать пособие в эквиваленте... popa

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:50
Не придела человеческой глупости...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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