«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.29 KZT
  • €1 = 506.05 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Телеканал «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных в Казахстане

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Телеканал «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 12 сентября. КазТАГ – «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных теле- и радиоканалов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 17 июня 2019 года №171 «Об утверждении перечня обязательных теле-, радиоканалов» (...) следующее изменение: в перечне обязательных теле-, радиоканалов, утвержденном указанным приказом: строки, порядковые номера 7 и 8, изложить в следующей редакции: 7. «МИР»; 8. «Abay TV», - говорится в проекте приказа министерства информации и общественного развития.

Вместе с тем, из списка обязательны планируют исключить телеканалы Kazakh TV (7) и TamashaTV (8).

Напомним, «МИР» ранее уже был в перечне обязательных радио- и телеканалов в Казахстане, однако в июне 2019 года был заменен в списке каналом Kazakh TV, а вместо канала «Алматы» тогда в перечень был включен телеканал TamashaTV – о соответствующих планах властей КазТАГ сообщал еще в апреле 2019 года.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика