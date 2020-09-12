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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Москве обсудили возможность въезда казахстанских студентов в Россию

Просмотров:3118 Опубликовано: Сегодня, 12:05
В Москве обсудили возможность въезда казахстанских студентов в Россию
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 12 сен – Sputnik. В Москве состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева и главы Россотрудничества Евгения Примакова.

Особой темой разговора была возможность въезда казахстанских студентов в Россию и совместная их поддержка во время пребывания в стране, сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

Отмечается также, что ряд инициатив, озвученных во время встречи в сферах культуры и образования, был взят за основу для дальнейших совместных действий.

В ходе беседы Евгений Примаков рассказал гостям о деятельности ведомства и поставленных перед ним задачах по поддержанию и развитию международных контактов в научно-технической, культурной, экономической областях, а также в сфере образования.

Когда казахстанские студенты смогут поехать в Россию

Вопрос въезда студентов из Казахстана в Россию может решиться в течение месяца. Об этом 9 сентября заявлял глава российского МИД Сергей Лавров.

"Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, (въехать в Россию), будут определены в ближайшее время. Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Замысел такой, чтобы рассредоточить приезд понедельно на определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", - сказал он.

При этом он отметил, что сроки открытия границ России и Казахстана зависят от эпидемиологической ситуации. Напомним, Казахстан возобновил авиасообщение с Россией с 17 августа, однако российская сторона пока не сняла ограничения и не открыла границы.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 serg3132 (Посетители) Сегодня, 16:22
Можно считать что проект ЕАЭС скорее мертв чем жив
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:12
Заблуждение граждан! Казахстан возобновил авиарейсы с 17 августа. Правильней будет: Казахстан был готов возобновить авиарейсы но Россия не открыла воздушное пространство.
 
 

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