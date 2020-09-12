В Москве обсудили возможность въезда казахстанских студентов в Россию

НУР-СУЛТАН, 12 сен – Sputnik. В Москве состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева и главы Россотрудничества Евгения Примакова.



Особой темой разговора была возможность въезда казахстанских студентов в Россию и совместная их поддержка во время пребывания в стране, сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.



Отмечается также, что ряд инициатив, озвученных во время встречи в сферах культуры и образования, был взят за основу для дальнейших совместных действий.



В ходе беседы Евгений Примаков рассказал гостям о деятельности ведомства и поставленных перед ним задачах по поддержанию и развитию международных контактов в научно-технической, культурной, экономической областях, а также в сфере образования.



Когда казахстанские студенты смогут поехать в Россию



Вопрос въезда студентов из Казахстана в Россию может решиться в течение месяца. Об этом 9 сентября заявлял глава российского МИД Сергей Лавров.



"Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, (въехать в Россию), будут определены в ближайшее время. Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Замысел такой, чтобы рассредоточить приезд понедельно на определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", - сказал он.



При этом он отметил, что сроки открытия границ России и Казахстана зависят от эпидемиологической ситуации. Напомним, Казахстан возобновил авиасообщение с Россией с 17 августа, однако российская сторона пока не сняла ограничения и не открыла границы.