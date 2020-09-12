«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.29 KZT
  • €1 = 506.05 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Таможенники стран ЕАЭС обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 13:24
Таможенники стран ЕАЭС обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям
Фото из открытых источников
Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Таможенники стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК поручил правительствам стран ЕАЭС обеспечить реализацию комплекса мер для решения проблемы с ввозимыми (ввезенными) в Россию транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Кыргызстане. В частности, решено расширить обмен сведениями между таможенными органами стран союза. Армении и Кыргызстану поручено предоставить информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов в отношении таких транспортных средств», - говорится в распространенном в субботу сообщении.

Отмечается, что указанная мера поможет ограничить ввоз на территорию России автомобилей для личного пользования из Армении и Кыргызстана, выпущенных в этих странах по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем действующие в иных государствах – членах ЕАЭС, которые установлены единым таможенным тарифом (ЕТТ).

«Наличие таких сведений также оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных предпринимателей. Владельцы уже ввезенных транспортных средств смогут получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин. Страны союза выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения соответствующих процедур в правительствах», - добавили в ЕЭК.

По информации комиссии, в настоящее время из Арменим и Кыргызстана на остальную таможенную территорию ЕАЭС ввезены и ввозятся автомобили, оформленные по пониженным ставкам таможенных пошлин и ставкам ЕТТ ЕАЭС.

«В рамках присоединения к ЕАЭС для Армении и Кыргызстана был предусмотрен переходный период применения ставок таможенных пошлин, отличных от ЕТТ ЕАЭС. Армения с 1 января 2020 года начала применять ставки ввозных таможенных пошлин в отношении транспортных средств, установленные ЕТТ ЕАЭС. Вместе с тем автомобили, приобретенные до 31 декабря 2019 года по пониженным ставкам и выпущенные в свободное обращение в период с 1 января по 1 мая 2020 года, в других странах союза признаются иностранными товарами до тех пор, пока не будет уплачена разница. Только лица, постоянно проживающие в Армении, могут ввозить свои автомобили на территорию других стран союза и пользоваться ими на период пребывания в этих странах без права их передачи иным лицам без необходимости доплаты таможенных платежей. Аналогичное правило действует в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных по пониженным ставкам в Кыргызстане», - пояснили в ЕЭК.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика