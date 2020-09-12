Таможенники стран ЕАЭС обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям

Алматы. 12 сентября. КазТАГ – Таможенники стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



«Совет ЕЭК поручил правительствам стран ЕАЭС обеспечить реализацию комплекса мер для решения проблемы с ввозимыми (ввезенными) в Россию транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Кыргызстане. В частности, решено расширить обмен сведениями между таможенными органами стран союза. Армении и Кыргызстану поручено предоставить информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов в отношении таких транспортных средств», - говорится в распространенном в субботу сообщении.



Отмечается, что указанная мера поможет ограничить ввоз на территорию России автомобилей для личного пользования из Армении и Кыргызстана, выпущенных в этих странах по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем действующие в иных государствах – членах ЕАЭС, которые установлены единым таможенным тарифом (ЕТТ).



«Наличие таких сведений также оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных предпринимателей. Владельцы уже ввезенных транспортных средств смогут получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин. Страны союза выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения соответствующих процедур в правительствах», - добавили в ЕЭК.



По информации комиссии, в настоящее время из Арменим и Кыргызстана на остальную таможенную территорию ЕАЭС ввезены и ввозятся автомобили, оформленные по пониженным ставкам таможенных пошлин и ставкам ЕТТ ЕАЭС.



«В рамках присоединения к ЕАЭС для Армении и Кыргызстана был предусмотрен переходный период применения ставок таможенных пошлин, отличных от ЕТТ ЕАЭС. Армения с 1 января 2020 года начала применять ставки ввозных таможенных пошлин в отношении транспортных средств, установленные ЕТТ ЕАЭС. Вместе с тем автомобили, приобретенные до 31 декабря 2019 года по пониженным ставкам и выпущенные в свободное обращение в период с 1 января по 1 мая 2020 года, в других странах союза признаются иностранными товарами до тех пор, пока не будет уплачена разница. Только лица, постоянно проживающие в Армении, могут ввозить свои автомобили на территорию других стран союза и пользоваться ими на период пребывания в этих странах без права их передачи иным лицам без необходимости доплаты таможенных платежей. Аналогичное правило действует в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных по пониженным ставкам в Кыргызстане», - пояснили в ЕЭК.