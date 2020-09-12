«Мне тошно быть журналистом в Казахстане» – журналист из Атырау заявил о преследованиях

Атырау. 12 сентября. КазТАГ – Журналист из Атырау Тауирбек Бозекенов заявил о преследованиях, передает корреспондент агентства.



«Признаться честно – меня уже тошнит быть журналистом в Казахстане. Не понимаю, почему – стоит мне что-то написать, связываются «сверху»: «Убери Тауирбек этот пост», еще что-то напишу – начинают запугивать судом. Хорошо, признаю, однажды я ошибся, но сразу же отредактировал пост, однако не стал его удалять, так как там все было правдой», - сказал Бозекенов в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.



Он подчеркнул, что не преследует своей целью «хайп» или закрытие крупного регионального предприятия.



«Мой долг, чтобы жители Атырау, наши потомки, наши дети, наше будущее дышали чистым воздухом – это моя мечта. Я поставил перед собой такую цель. Почему меня преследуют? Почему мне звонят отовсюду? Почему, когда я начинаю писать про экологию в Атырау, на меня со всех сторон оказывается давление? Где в таком случае мой статус независимого журналиста? Где наш долг в статусе независимой четвертой власти?» - задается вопросом журналист.



Как подчеркнул Бозекенов, ему не нужна слава.



«Почему мы бежим от правды? Сейчас очередь молодого поколения – почему мы не вносим какой-то новый вклад? Все та же гнилая система, все та же вонь, куда ни глянь. Говоря по правде, я брезгую быть журналистом в Казахстане, очень брезгую – прошу, прекратите оказывать на меня давление. Прекратите говорить: «Убери пост», «Сделай то», «Сделай это», - сказал автор видеообращения.



Он извинился и заявил о том, что ставит жителей Атырау выше своих отца и матери.



«Потому что казахи говорят: «Не будь сыном своего отца, будь сыном своего народа». Вот о чем я хочу сказать. Давайте дышать чистым воздухом», - заключил Бозекенов.