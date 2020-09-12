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Подозреваемый в Карагандинской области зашил себе рот и обвинил полицию в вымогательствах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Подозреваемый в Карагандинской области зашил себе рот и обвинил полицию в вымогательствах
Фото из открытых источников
Караганда. 12 сентября. КазТАГ – Житель Карагандинской области Жаркын Макажанов, подозреваемый в скотокрадстве, зашил себе рот и обвинил майора полиции Саламата Копбаева в вымогательствах, передает КазТАГ.

«Копбаев заявил мне, что я занимаюсь кражами и обязан ежегодно платить Т1 млн в видео «налога». Я сказал, что я не занимаюсь кражами, и у меня нет денег, на что он мне заявил: «Все воры в области отмечаются передо мной», - сказал Макажанов в своем видеообращении, которое распространяется в социальных сетях.

Мужчина уточнил, что 10 мая 2019 года он был задержан, а также обвинил полицейских в пытках, и сообщил, что ему вменяют скотокрадство и руководство преступной группой.

«Меня доставили в ИВС Жанаркинского района, там следователь – майор полиции Туякбаев в присутствии главного прокурора Жанаркинского района сказал мне: «Обезьяна, терпила, все равно не успокоюсь, пока тебя не осудят», на что главный никак не отреагировал. С тех пор меня держат. Теперь я хочу сказать, что если меня осудят без вины, прошу считать виновными в моей смерти Копбаева Саламата Советовича и майора полиции, следователя Туякбаева Дастана», - добавил Макажанов.

Также он сообщил, что объявил голодовку, о чем письменно уведомил прокурора.

«ДП Карагандинской области информация, изложенная на видео, проверяется. Также выяснятся вопрос о самом видео: где и в каком году оно записано? Человек, изображенный на видео, в настоящее время содержится в ИВС Каражала, так как в отношении него возбуждено уголовное дело по фактам краж скота – 17 эпизодов. Потерпевшие – из Улытау, Каражала и Жанаарки. Факты имели место в 2016, 2017, 2018 годах. В суд дело направлено в декабре 2019 года. В связи с многочисленностью эпизодов краж скота дело по сей день рассматривается в суде», - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции (ДП) Карагандинской области в субботу.


Источник: kaztag.kz
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