«Везде родители недовольны»: Глава МОН РК о дистанционном образовании

Не секрет, что многие берегли свой отпуск на начало учебного года. Сейчас отпуска на исходе, а проблемы — нет. Кому-то приходится увольняться, кто-то отдал ребенка на целый день в платный детский центр. Что думает министр образования Асхат Аймагамбетов о роли родителей в таком учебном процессе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на sputniknews.kz.



«Решение по дистанционному обучению связано с эпидемиологической ситуацией. И мы, как законопослушные граждане, следуем постановлению главного санитарного врача страны и санврачей регионов. Они принимали решение по карантинному режиму, в том числе и по школам. А мы выполняем это решение и создаем необходимые условия», — отметил чиновник.



По словам главы МОН, он не решает вопросы социальной поддержки родителей. Вопросы соцзащиты и санитарных служб также не в его компетенции.



«Проблемы есть не только у нас. Если вы посмотрите на срез медиа и социальных сетей в других странах, то увидите одну общую тенденцию: везде родители недовольны, везде на них ложится большая нагрузка. Везде педагоги пытаются дать больше заданий или требуют, чтобы ребенок присутствовал онлайн на уроке. Все эти моменты практически идентичны во многих странах», — подчеркнул Аймагамбетов.



Министр добавил, что ведомство опирается на международный опыт, общается с коллегами из международных институтов и проводит анализ.



«У нас низкое качество дистанционного обучения связывают с медленным интернетом. Но даже в развитых странах с хорошим интернетом есть большая разница между уровнем знаний, полученных на дистанционном обучении, и традиционным очным форматом. Мы не исключение. Мы также ждем открытия школ и поддерживаем традиционное очное обучение. Есть вопросы и с готовностью педагогов работать в новом формате, несмотря на все организованные курсы», — подытожил чиновник.



Ранее Асхат Аймагамбетов отметил возможность негативного варианта, когда придется учиться дистанционно три года.