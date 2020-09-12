Перекрыт канал вывоза казахстанок в Бахрейн для сексуального рабства

В Казахстане выявили канал торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, которых вывозили в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. По данным МВД, в состав преступной группы входили граждане Казахстана, России и Бахрейна, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установленная группа лиц в течение длительного времени занималась поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально-уязвимых слоев населения, проживающих в южных регионах Казахстана.
Преступники злоупотребляли доверием и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы за границей. После вербовки решали вопросы, связанные с оформлением паспортов, организацией легального пересечения государственной границы потерпевшими, в том числе несовершеннолетними, и их перевозкой в Королевство Бахрейн. Каждую завербованную и вывезенную девушку в Бахрейн преступники продавали от 5 до 15 тысяч долларов США.
По прибытию в Манама у девушек отбирали паспорта, незаконно лишали свободы и принуждали к занятию проституцией в течение продолжительного времени. В случае непослушания применяли физическое насилие, наказывали денежными штрафами, доходившими до 500 тысяч тенге, а также угрожали перепродажей другим сутенерам или сообщением в правоохранительные органы, учитывая, что в Бахрейне за занятие проституцией предусмотрена ответственность.
В настоящее время МВД РК возбуждены уголовные статьям "Торговля несовершеннолетними" и "Торговля людьми". Проводится расследование.
Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Как сообщалось ранее, в текущем году в Королевстве Бахрейн пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, где в ходе расследования установлены потерпевшие из Республики Казахстан и других стран СНГ.
За совершение тяжкого преступления к различным срокам наказания в Бахрейне осуждены девять человек (четыре гражданина Бахрейна, четыре гражданки РК и один гражданин Индии).
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