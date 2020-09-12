Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован на Корсике по обвинениям в попытке сексуального насилия и хулиганство в виде публичного обнажения, передает zakon.kz.



Об этом сообщает издание Daily Mail.



Отмечается, что спортсмен был задержан после инцидента. При этом СМИ выяснили, что сам Макгрегор "решительно" отрицает все выдвинутые против него обвинения. Как пояснил его представитель, спортсмена отпустили после того, как тот ответил на вопросы в жандармерии.



В начале августа Макгрегор рассказал подписчикам о том, что сделал предложение матери своих детей Ди Девлин. Он опубликовал в Instagram фото с избранницей — на снимке на пальце девушки красуется кольцо с огромным камнем.



Ирландец является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 он потерпел поражение от действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом сзади. По состоянию на апрель 2020 года, Макгрегор занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.



В июне 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.