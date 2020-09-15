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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия откроет въезд для студентов-иностранцев

Просмотров:929 Опубликовано: Сегодня, 10:09
Россия откроет въезд для студентов-иностранцев
Фото ©РИА Новости
Студенты-иностранцы из открытых стран, поступившие на первый курс в российские вузы, смогут въехать в Россию в сентябре. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников... заехать в Российскую Федерацию по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "Единая Россия".

Он отметил, что приезд в крупные городские агломерации большого количества иностранцев, в том числе студентов, подхлестнул рост числа заболевших коронавирусом.

Ранее на этот вопрос отвечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть оперативный штаб, который принимает решения. Это не вопрос внешней политики, это не вопрос образования, это прежде всего вопрос наших и ваших санитарных и эпидемиологических властей. Специальное предложение по проблеме, которая сложилась с иностранными студентами, как с теми, кто уже обучался год, два или три, так и с теми, кто только поступил.

Решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел и образования России принято. Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, будут определены в ближайшее время. Задача в том, чтобы рассредоточить понедельно определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", - сказал Лавров.

Напомним, казахстанские студенты, которые получают образование в вузах России, пожаловались на проблемы с дистанционным обучением и в очередной раз попросили открыть для них границы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • serg3132
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 12:27
Проблема высосана из пальца. Россия открыла полёты в Турцию, в Европу и даже в Африку.
С Казахстаном не открывает границу только по одной причине - нашим властям не нужны открытые границы, лишняя головная боль, которая не приносит в карман прибыли.
У самих дипломатические паспорта, поэтому через Стамбул и Минск летают по всему миру.
 
 

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