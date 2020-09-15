Россия откроет въезд для студентов-иностранцев

Студенты-иностранцы из открытых стран, поступившие на первый курс в российские вузы, смогут въехать в Россию в сентябре. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников... заехать в Российскую Федерацию по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты", - заявил Фальков в ходе заседания президиума думской фракции "Единая Россия".
Он отметил, что приезд в крупные городские агломерации большого количества иностранцев, в том числе студентов, подхлестнул рост числа заболевших коронавирусом.
Ранее на этот вопрос отвечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Есть оперативный штаб, который принимает решения. Это не вопрос внешней политики, это не вопрос образования, это прежде всего вопрос наших и ваших санитарных и эпидемиологических властей. Специальное предложение по проблеме, которая сложилась с иностранными студентами, как с теми, кто уже обучался год, два или три, так и с теми, кто только поступил.
Решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел и образования России принято. Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, будут определены в ближайшее время. Задача в том, чтобы рассредоточить понедельно определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт", - сказал Лавров.
Напомним, казахстанские студенты, которые получают образование в вузах России, пожаловались на проблемы с дистанционным обучением и в очередной раз попросили открыть для них границы.