Что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард"

В МВД рассказали, что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заем" и "ЕSTATE Ломбард", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что по ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный заем" с заявлениями в полицию обратились более 17 тысяч человек. Ущерб оценивается в 22 миллиарда тенге.
В отношении руководителей организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 человек.
"У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест. Среди них - 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, шесть домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс (кафе-бильярдная).
Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем в два миллиарда тенге", - рассказал Адилов.
Уточняется, что после передачи дел в суд будет решаться вопрос о возврате имущества его законным владельцам.
Ранее сообщалось, что вкладчики "Выгодного займа", "Гарант 24 Ломбарда" и "Estate ломбарда" лишились 8 миллиардов тенге.
Подозреваемый Асет Ыскаков скрывался от следствия в Кыргызстане. Он был задержан в Бишкеке и 20 апреля экстрадирован в Казахстан. На границе Казахстана и России задержали учредителя ТОО "Выгодный заем" Жанболата Есиркепова.
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