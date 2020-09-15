«Засыпал во время лекций»: Казахстанский студент поведал о псевдодистанционном обучении

Качественное образование в стране терпит фиаско. Сегодняшние реалии то и дело поддаются критике, учителя жалуются на заполнение ненужной отчетности, а студенты на ежедневную нервотрепку с онлайн обучением. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» побеседовал со студентом одного из карагандинских учебных заведений и выяснил, почему у будущих специалистов нет мотивации заниматься дистанционно.



Саид Акбаров учится на втором курсе. Парень мечтал о серьезной учебе и научной деятельности, а из-за карантина вынужден заниматься дистанционно, по его мнению, это не дает возможности стать в будущем хорошим специалистом.



«Как проходит мое обучение? Если конечно, это можно назвать обучением...Мы каждый день заходим в онлайн-конференцию и выполняем различные задания. В марте, когда мы только перешли на дистанционку занимались в Zoom, сейчас занимаемся в Microsoft Teams. Перешли на эту платформу, потому что та была очень перегружена, ведь помимо студентов есть еще и школьники. Новое приложение так сильно не зависает, но нет никаких инструкций по применению, до сих пор методом проб и ошибок пытаемся понять, что к чему», — рассказывает студент.



Парень отмечает, что в таком формате образования очень много заметных минусов.



«В данной ситуации (карантин — прим. NT), по моему мнению, такая система оказалась недостаточно проработанной и готовой к массовому переходу на дистанционку. Под это подпадает организация онлайн-занятий в виде вебинаров, ведь до сих пор нет единой площадки, которая бы выполняла бы все задачи в ходе занятия, плохая подготовка преподавателей, в этом вопросе не все преподаватели имеют опыт проведения дистанционных занятий, из-за этого процесс затягивается, так как нужно разбираться с организацией проведения. Часть дисциплин из-за непонимания, как их вести дистанционно, просто утрачиваются. Учителя не знают, как дать нам, студентам, ту информацию и те знания, которые раньше они давали при личном контакте в аудитории. Отсюда появляются нелепые задания, которые не приносят ничего ни для преподавателей, ни тем более для нас», — жалуется он.



Саид уверяет, что учебная деятельность изменилась только в худшую сторону.



«Наличие большого количества заданий по различным дисциплинам не равняется тем знаниям, которые мы получали при живом общении с преподавателями. Атмосфера аудитории, коллективное решение задач, возможность подойти уточнить вопрос лично у преподавателя, помогают лучше погрузиться в изучаемую тему и действительно что-то вынести из нее. На дистанционном обучении мы «скачем» от одного предмета к другому, на автомате, не сильно задумываясь, выполняем гору заданий и несемся дальше. Усугубляет это отсутствие обратного контакта или его недостаточность», — говорит он.



Кроме того, Саид не скрывает, что у некоторых студентов появилось безразличие к такой учебе и они находят лазейки пропускать онлайн-уроки.



«С занятий в принципе всегда можно свалить, в основном с тех, на которых просто отмечают и читают лекции, не требуя нашего участия. Свалить можно также сказав, что трафик заканчивается, отключили дома электричество, или накладка по парам произошла», — поделился он.



Молодой человек уверяет, для учебы у него нет даже учебников, что требуется это хороший интернет.



«Живу сейчас в другом городе, но часто езжу к бабушке в село, там такие же проблемы с сетью, о научной библиотеке можно и не мечтать», — говорит он.



По словам Саида, зачастую занятия не приносят должной эффективности и из-за нелепых ситуаций.



«Курьезные случаи происходят практически всегда: часто мешают фоновые звуки, случайное включение камеры при посторонних, крики домашних. Ну, или когда мы перешли на новую платформу, никто не знал, как ею пользоваться, каждый сам по себе включал что попало. (...) Частенько бывало, что я даже засыпал во время лекций», — смеется студент.



Парень подчеркивает, что с успеваемостью сложно, если предмет непонятен, то преподаватель не всегда соглашается на индивидуальную лекцию, а договориться практически невозможно.



Между тем, студент признается, что некоторые его одногруппники сейчас рассматривают возможность бросить обучение и поступить заново, когда пандемия закончится.



«Лично я считаю, что такое обучение не эффективно, по той простой причине, что мы не понимаем некоторые задания, все предметы воспринимаются как памятка, нет исследования или вовлечения в учебный процесс, не хватает каких-либо дискуссий. Кажется, будто у преподавателей стоит цель лишь прочесть лекцию, а у нас отметиться в ней. Про дисциплину я вообще молчу. Толку в этих занятиях мало, например, мои одногруппники сейчас занимаются из сел, где слабый интернет, хотя по всей стране с этим проблемы. Многие в серьез думают бросить университет, а потом когда все стихнет и наладится заново восстановиться», — отметил собеседник.



«Я однозначно могу сказать, что в таком формате, при такой организации дистанционного обучения, как сейчас, я бы не хотел такого образования в дальнейшем. Лучше потратить больше свободного времени, но оказаться в стенах учебного заведения и получить те знания, ради которых ты пришел», — заключил он.



Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался по поводу критики системы обучения в казахстанских вузах.



«Действующая система обучения, особенно в вузах, многими подвергается критике. Надо признать, что она вполне справедлива. Просто беглый обзор статистических показателей, не говоря уже об устаревших программах обучения, о формализме при организации педагогической практики, красочно демонстрирует имеющиеся проблемы», — тогда заявил министр.