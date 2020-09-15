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Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Nur Otan предложил отказаться от 10-процентного налогообложения при досрочном снятии пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям.

Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом.

"В этой связи партийный куратор, член фракции партии Nur Otan в Мажилисе Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство по отмене обложения 10-процентным налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений. В партии считают, что инициатива Президента акцентирована в первую очередь на социальную поддержку населения, поэтому необходимо предусмотреть особые условия при использовании части пенсионных накоплений", - говорится в сообщении Nur Otan.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 13:53
aalleennaa69,
О своих сбережениях они беспокоятся,и пробивают нештяки для себя.
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:47
Что же вы там такие тупоры..е сидите о каких миллионных сбережениях у социальноуязвимых слоях населения вы говорите ?
 
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  • zhanino
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:36
В партии считают, что инициатива Президента акцентирована в первую очередь на социальную поддержку населения

Партия считает, что надо просто вовремя пропиариться.
 
 

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