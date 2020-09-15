Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон

Nur Otan предложил отказаться от 10-процентного налогообложения при досрочном снятии пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям.
Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом.
"В этой связи партийный куратор, член фракции партии Nur Otan в Мажилисе Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство по отмене обложения 10-процентным налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений. В партии считают, что инициатива Президента акцентирована в первую очередь на социальную поддержку населения, поэтому необходимо предусмотреть особые условия при использовании части пенсионных накоплений", - говорится в сообщении Nur Otan.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz