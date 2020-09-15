В России сделали новое заявление о заразности коронавируса

Роспотребнадзор считает, что люди, перенесшие коронавирус, могут выделять его и после выздоровления, передает zakon.kz.



По информации ТАСС, выделение коронавируса может продолжаться до 90 дней.



У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.