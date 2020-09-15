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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России сделали новое заявление о заразности коронавируса

Просмотров:1248 Опубликовано: Сегодня, 14:11
В России сделали новое заявление о заразности коронавируса
Фото из открытых источников
Роспотребнадзор считает, что люди, перенесшие коронавирус, могут выделять его и после выздоровления, передает zakon.kz.

По информации ТАСС, выделение коронавируса может продолжаться до 90 дней.

У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 7 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 17:38
Цитата: Seawolf
Не вводите людей в заблуждение!
Я пишу на своем примере !!! Назначение назначил врач. А то что у тебя информация не известно от куда про арбидол это твоя проблема!!! Это лекарство прошло все испытания и допущено минзравом России. А если ты хочешь пить иностранную заразу пей и плати бешенные бабки! не известно чем они нас травят.
 
-1
  • Земляк
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  • leo529
  • Ну Ну
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: Земляк
пропил азитромицин 5 дней и арбидол 7 дней.

Терапевтическая эффективность Арбидола не доказана должным образом и результативность действия препарата ставится под сомнение. Несмотря на широкую рекламу, серьезной доказательной базы данное лекарственное средство не имеет. Таким образом, Арбидол не может быть рекомендован для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Не вводите людей в заблуждение!
 
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  • Neo_85
 Земляк (Посетители) Сегодня, 16:12
Достали! Хватит пугать людей мы все уже переболели этим вирусом а умирают люди потому что лечат не от той болезни. Уже и вакцина есть и лекарство от ОРВИ. нас опять за дураков держат. Был положительный тест без симптомов пропил азитромицин 5 дней и арбидол 7 дней. Все прошло поовторный тест через 10 дней отрицательный. У кого есть хронические болезни тому сложнее.Люди умирают от разных болезней а пишут от COVID для статистики!!!!
 
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  • Земляк
  • Neo_85
  • Seawolf
 mer (Посетители) Сегодня, 16:07
Для поддержания тонуса среди населения,печатают всякую чушь. А сколько после ОРВи держится такая байда,так можно бесконечно нагнетать этот психоз.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:02
Vohazab,
ну они же говорят что показатели, я так думаю это и есть анализы.
 
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  • Neo_85
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:52
Цитата: Pinochet
че за шняга?

Имеется в виду, как я понял, человек чувствует себя прекрасно, и не знает что он заражён, соответственно не обращается в больницу и не сдает анализ на ПЦР. Всё логично.
 
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  • Земляк
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:22
Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет,

сам чтоли? вирус это насколько я понимаю внешний объект. откуда он его выделяет? может просто плохо мазок из носа взяли? или как тогда определили что из носа?
нонсенс какой то.
вроде в России всегда вирусологи были на высоте.
че за шняга?
 
 

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