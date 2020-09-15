Штраф за сальто на пешеходном переходе выписали павлодарцу. Законно ли?

Редакция Kolesa.kz, как ни старалась, так и не нашла требований ПДД, которые парень нарушил.
Видео необычного способа пересечения проезжей части появилось на днях в социальных сетях. На кадрах ролика молодой человек двигался по пешеходному переходу, делая сальто. В описании к видео указывалось, что снято оно в Павлодаре.
В пресс-службе ДП Павлодарской области заявили, что ролик полицейские просмотрели 13 сентября. По их словам, видео было снято на пешеходном переходе возле областного акимата и на светофоре для машин горел красный сигнал. Стражи порядка разыскали 19-летнего «акробата», и тот им пояснил, что никакого злого умысла не имел и таким образом просто хотел привлечь внимание к своей страничке в социальных сетях.
Тем не менее нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 615 КоАП РК (нарушение правил движения пешеходами) и оштрафовали на 2 МРП — 5 556 тенге.
Мы несколько раз перечитали ПДД РК, но так и не нашли, какие именно требования правил нарушил молодой человек. В документе в числе прочего говорится лишь, что на регулируемых переходах пешеходы руководствуются сигналами светофора, а «выйдя на проезжую часть дороги, не задерживаются и не останавливаются, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, останавливаются на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учётом сигналов светофора (регулировщика)».
На видео парень пересекал дорогу на зелёный по зебре и достаточно быстро, то есть как раз таки «не задерживался и не останавливался». И что же он нарушил? Использовал руки при ходьбе? Так закон пока это делать никому не запрещает.
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