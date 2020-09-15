Казахстанская вакцина против коронавируса включена в список кандидатов ВОЗ

Разработку казахстанских ученых против коронавируса включили в список вакцинных кандидатов Всемирной организации здравоохранения, передает Today.kz.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Международного центра вакцинологии при КазНАУ Кайсар Табынов.



"Друзья, с большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов Всемирной организации здравоохранения от 9 сентября 2020 года. Эта вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ МСХ РК и Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК (ННЦООИ), и сейчас проходит доклинические исследования", - сообщил он.