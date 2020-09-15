Мужчина похудел на 9 кг за пять часов в Дагестане

Житель дагестанского села Муги Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки. Чтобы похудеть на 9,3 килограмма, ему понадобилось пять часов, передает Today.kz со ссылкой на ТАСС.



"Многократный чемпион России по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов, чемпион Европы среди ветеранов, призер чемпионата мира из села Муги Акушинского района 66-летний врач-стоматолог Багама Айгубов на стадионе имени Елены Исинбаевой установил рекорд по сгонке веса во время пятичасовой пробежки, скинув 9,3 кг", - рассказали в пресс-службе Минспорта Дагестана.



Зафиксировал рекорд дагестанского спортсмена представитель Книги рекордов России Александр Пересвет.



"Наибольшая потеря веса во время пробежки за пять часов в России с начальным весом 88 кг ровно, конечный вес - 78 кг 700 г, результат потери веса - 9 кг 300 г. Рекордсмен - Айгубов Багама Рабаданович. Официально объявляю, рекорд зафиксирован", - заявил Пересвет на церемонии объявления рекорда.



По его словам, это "уникальный рекорд, который еще не имеет аналогов, до него это еще никто не делал".



Позже рекордсмен заявил журналистам, что намерен ежегодно бить свой собственный рекорд.



"Это нужно всем, в нынешнее время все имеют лишний вес, мне неприятно видеть таких лентяев, которые не могут управлять своим телом, своим духом. И многие не могут (скинуть вес), в том числе и спортсмены, даже 2-3 кг. А я докажу, что это возможно. Планирую каждый год побивать свой же рекорд. Хочу стать многократным рекордсменом, чтобы не казалось это случайным", - сказал Айгубов.



Он также добавил, что в спорте уже 30 лет и ежемесячно скидывает до 10 кг.



"Я в день три раза бегаю около 30-40 км, в месяц два раза сгоняю от 7-8 до 10-11 кг за одну пробежку. Я уже 30 лет в спорте среди ветеранов - вольная борьба, самбо, дзюдо. Я люблю спорт, смысл жизни моей - вот это", - заключил спортсмен.