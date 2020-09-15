Видео погони в стиле «Форсажа» на трассе Алматы-Бишкек появилось в Сети

Разбитые стекла, визг тормозов, бешеные скорости!Настоящий экшн наблюдали водители проезжающих по трассе Алматы - Бишкек авто. Полицейские вынуждены были устроить погоню в стиле американских боевиков за угонщиком, передает zakon.kz.Сообщение об угоне автомобиля Тойота Камри поступило в дежурную часть полиции Карасайского РУП Алматинской области 13 сентября.Получив сообщение, экипаж “борт №190” в составе инспекторов роты патрульной службы Есбола Ниязбаева и Адилета Байкадырова отправились по плану “Перехват” на автодорогу “Алматы – Бишкек”, где слыша по рации о преследовании, узнали направление движения и организовали искусственный затор из автомашин с движением в один ряд.Автомобиль двигался на большой скорости, игнорировав требование полицейских об остановке, угонщик направил автомашину прямо на лейтенанта Ниязбаева, который во избежание удара, отпрыгнул в кювет. Уходя от погони, преследуемый совершал различные маневры: перескакивал через бордюры, выезжал на полосу встречного движения, объезжал по бездорожью искусственные заслоны.Временами его машина двигалась со скоростью более 260 км/час.Через 36 минут экстремальной езды у экипажа горючее подходило к концу. Учитывая, что другие преследователи отстали, отважные полицейские, дабы не упустить преступника и не навредить здоровью угонщику, применили тактическую остановку транспорта путем бокового тарана на малой скорости. Улучшив момент, сидевший за рулем лейтенант Байкадыров, воспользовался хорошим знанием дороги, после обгона Камаза блокировал угонщика, прижав своей машиной его авто к бетонному ограждению. Но тот не сдавался, пытался вырваться, давил на газ, заставляя машину буксовать на месте. Вставший на ее пути Е.Ниязбаев произвел из табельного оружия три предупредительных выстрела вверх, но злоумышленник, игнорируя требования полицейских, заблокировал двери и продолжал попытки ускользнуть, - сообщили polisia.kz в Департаменте полиции Алматинской области.Далее Ниязбаев ногой разбил стекло со стороны водителя и стражи порядка вытащили через окно отчаянно сопротивляющегося угонщика. Применив приемы, уложили его на землю и надели наручники.Задержанным оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, изнасилование, грабежи, мошенничество и кражи, 28-летний житель села Узынагаш Жамбылского района. Кроме него, в угнанной машине находилась 30-летняя жительница Алматы, которая пояснила, что является подругой сидевшего за рулем. Об угоне она не знала, просила остановиться, но он не слушал ее. Подозреваемый водворен в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК РК. Теперь ему придется отвечать перед законом по фактам угона, активного сопротивления и покушения на жизнь сотрудников полиции.