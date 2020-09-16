Умер Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft. Он скончался на 95-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Гейтс умер 14 сентября в своем доме на пляже в американском штате Вашингтон в кругу семьи. У него была болезнь Альцгеймера. Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось.



О кончине своего папы в возрасте 94 лет Гейтс-младший написал в Twitter.



"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день", - написал он.



Предприниматель рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него. Он признался, что это была одна из причин, по которой он не боялся идти на большой риск, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом.



Уильям Генри Гейтс II — американский поверенный и филантроп, автор книги "Размышляя на всю жизнь: мысли о дарах жизни".