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Умер Билл Гейтс-старший

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Умер Билл Гейтс-старший
Фото: twitter.com/Bill Gates
Умер Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft. Он скончался на 95-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Гейтс умер 14 сентября в своем доме на пляже в американском штате Вашингтон в кругу семьи. У него была болезнь Альцгеймера. Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось.

О кончине своего папы в возрасте 94 лет Гейтс-младший написал в Twitter.

"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день", - написал он.

Предприниматель рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него. Он признался, что это была одна из причин, по которой он не боялся идти на большой риск, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом.

Уильям Генри Гейтс II — американский поверенный и филантроп, автор книги "Размышляя на всю жизнь: мысли о дарах жизни".


Источник: Tengrinews.kz
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