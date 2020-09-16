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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова

Просмотров:788 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова
Фото: РИА Новости
В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы. Необычное содержимое папки раскрыла сестра артиста Анастасия изданию Starhit.

Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он все понимал. «Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — поделилась она.

Как считает Анастасия Ефремова, у тех, кто «со злорадством» требовал наказать артиста, ничего не получилось. «Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям», — заявила она, добавив, что страну «на какое-то время» лишили одного из лучших артистов. Она добавила, что актеру не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности.

15 сентября Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Как рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, актер доволен условиями содержания и компанией в заключении.

8 июня автомобиль с актером за рулем вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября Михаила Ефремов осудили по делу о смертельном ДТП на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • babe
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  • Pinochet
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 12:00
Актер доволен условиями содержания и компанией в заключении.

Странное наказание, наказание делается чтобы человек понял, что совершил. А тут создают все условия для комфорта. Деньги и Слава правят миром! Убил человека, а теперь его пожалеть должны.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • tom2005
  • Ermyndo
  • Армани
  • tolk
  • Юрий Спассков
  • elek
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:53
страну «на какое-то время» лишили одного из лучших артистов.

а ниче, что он не на какое то время, а навсегда лишил жизни человека, лишил родного человека его жену, сына, родных и близких?
 
 

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