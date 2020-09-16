Раскрыто необычное содержимое папки Ефремова

В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы. Необычное содержимое папки раскрыла сестра артиста Анастасия изданию Starhit.



Отвечая на вопрос, осознавал ли Ефремов, что происходило во время суда, сестра артиста заявила, что он все понимал. «Думаю, чего это он с собой принес — может, текст речи какой… А то была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — поделилась она.



Как считает Анастасия Ефремова, у тех, кто «со злорадством» требовал наказать артиста, ничего не получилось. «Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям», — заявила она, добавив, что страну «на какое-то время» лишили одного из лучших артистов. Она добавила, что актеру не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности.



15 сентября Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Как рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, актер доволен условиями содержания и компанией в заключении.



8 июня автомобиль с актером за рулем вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября Михаила Ефремов осудили по делу о смертельном ДТП на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.