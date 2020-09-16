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Артистам запретят выходить на сцену пьяными

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Артистам запретят выходить на сцену пьяными
Фото из открытых источников
Были известны случаи, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии.

Законодатели запретят артистам вести себя аморально во время концертов. Внесение таких поправок депутаты сегодня обсудили в мажилисе, сообщает корреспондент zakon.kz.

Существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения концертно-зрелищных мероприятий. Были известны ряд случаев, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии, срыв запланированных концертов, подбор репертуара с использованием нецензурных слов, использование фонограммы без информирования зрителя, - сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Она отметила, что министерство постаралось максимально урегулировать эти вопросы путем введения для организатора на законодательном уровне ряда обязательств по недопущения подобного поведения исполнителей.

В ходе проведения культурного мероприятия допущение аморального поведения, или появление на сцене в неподобающем виде, невыполнение требований... такие факты имеют место. Поэтому в рамках законопроекта мы постарались полностью урегулировать данные вопросы, в частности, в этих мероприятиях между организатором и исполнителем, и эти обязательства, мы предлагаем их регулировать гражданско-правовым договором, - добавила она.

После принятия поправок в случае, если контент исполнителя или его поведение будет противоречить Конституции и общепринятым человеческим нормам, на него будет наложен запрет.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:12
Ingul,
Так это обычное состояние артиста на сцене crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:07
А до сегодняшнего дня разрешали выходить на сцену пьяными?
 
 

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