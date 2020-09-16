Артистам запретят выходить на сцену пьяными

Были известны случаи, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии.



Законодатели запретят артистам вести себя аморально во время концертов. Внесение таких поправок депутаты сегодня обсудили в мажилисе, сообщает корреспондент zakon.kz.



Существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения концертно-зрелищных мероприятий. Были известны ряд случаев, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии, срыв запланированных концертов, подбор репертуара с использованием нецензурных слов, использование фонограммы без информирования зрителя, - сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.



Она отметила, что министерство постаралось максимально урегулировать эти вопросы путем введения для организатора на законодательном уровне ряда обязательств по недопущения подобного поведения исполнителей.



В ходе проведения культурного мероприятия допущение аморального поведения, или появление на сцене в неподобающем виде, невыполнение требований... такие факты имеют место. Поэтому в рамках законопроекта мы постарались полностью урегулировать данные вопросы, в частности, в этих мероприятиях между организатором и исполнителем, и эти обязательства, мы предлагаем их регулировать гражданско-правовым договором, - добавила она.



После принятия поправок в случае, если контент исполнителя или его поведение будет противоречить Конституции и общепринятым человеческим нормам, на него будет наложен запрет.