Артистам запретят выходить на сцену пьяными

Были известны случаи, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии.
Законодатели запретят артистам вести себя аморально во время концертов. Внесение таких поправок депутаты сегодня обсудили в мажилисе, сообщает корреспондент zakon.kz.
Существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения концертно-зрелищных мероприятий. Были известны ряд случаев, когда со стороны исполнителей допускалось некорректное поведение, в том числе оскорбление зрителей, появление на сцене в нетрезвом состоянии, срыв запланированных концертов, подбор репертуара с использованием нецензурных слов, использование фонограммы без информирования зрителя, - сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
Она отметила, что министерство постаралось максимально урегулировать эти вопросы путем введения для организатора на законодательном уровне ряда обязательств по недопущения подобного поведения исполнителей.
В ходе проведения культурного мероприятия допущение аморального поведения, или появление на сцене в неподобающем виде, невыполнение требований... такие факты имеют место. Поэтому в рамках законопроекта мы постарались полностью урегулировать данные вопросы, в частности, в этих мероприятиях между организатором и исполнителем, и эти обязательства, мы предлагаем их регулировать гражданско-правовым договором, - добавила она.
После принятия поправок в случае, если контент исполнителя или его поведение будет противоречить Конституции и общепринятым человеческим нормам, на него будет наложен запрет.
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